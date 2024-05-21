Под Красноярском начался ремонт дороги в аэропорт

Как сообщили в «КрУДоре», до конца августа обновят 4,5 км покрытия. На работы из краевого бюджета выделено 196,5 млн рублей.
«К состоянию трассы на аэропорт предъявляются одни из самых высоких требований, ведь именно по ней проезжают в Красноярск гости нашего региона. Ее содержание, качество покрытия и элементы обустройства напрямую влияют на первое впечатление, — отметил министр транспорта края Дмитрий Зотин. — В ходе последней диагностики в 2023 году, специалисты зафиксировали неудовлетворительное состояние проезжей части. Сейчас подрядчик выполняет фрезерование существующего покрытия, частично приступил к укладке нового асфальта».
Также в ходе работ на участке с 0 по 4 км отремонтируют примыкания к трассе, включая въезд и выезд в «Озеро-Парк». Еще обновят систему водоотвода, обустроят участок новым барьерным ограждением и дорожными знаками, нанесут разметку.