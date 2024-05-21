Под Красноярском начался ремонт дороги в аэропорт

«К состоянию трассы на аэропорт предъявляются одни из самых высоких требований, ведь именно по ней проезжают в Красноярск гости нашего региона. Ее содержание, качество покрытия и элементы обустройства напрямую влияют на первое впечатление, — отметил министр транспорта края Дмитрий Зотин. — В ходе последней диагностики в 2023 году, специалисты зафиксировали неудовлетворительное состояние проезжей части. Сейчас подрядчик выполняет фрезерование существующего покрытия, частично приступил к укладке нового асфальта».