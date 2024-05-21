В Омске начнут поддерживать не только крупные, но и малые инвестпроекты

«Это должны быть контракты, под которые государство готово обеспечить постоянный спрос. Для примера мы обсуждали медицинские изделия, перчатки, допустим. Это товар, на который государство может обеспечить постоянный спрос, соответственно, под такой офсетный контракт можно создавать производство и понимать, что есть гарантированный спрос, допустим, 30 процентов всего производства область будет забирать. Или, к примеру, это возможное создание комбината питания школьного на уровне региона, то есть, когда создаётся комбинат питания, который занимается поставками питания в школы, и вот здесь опять-таки школы и муниципалитет выступают заказчиком, а предприниматель создаёт под это дело производство», — объяснил Александр Дерябин.