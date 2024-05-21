В Омске начнут поддерживать не только крупные, но и малые инвестпроекты

Виталий Хоценко на встрече с представителями бизнеса дал поручение создать на базе центра «Мой бизнес» структуру, которая будет сопровождать небольшие инвестпроекты. Инициатором выступило региональное отделение «Опоры России». Если сейчас у крупных инвесторов есть все шансы решать проблемные вопросы за считаные дни, а в ближайшем будущем у таких проектов появятся инвестиционные уполномоченные и возможность контролировать ход реализации в онлайн-режиме, то для мелких проектов такие опции отсутствуют.
«Наша позиция в том, что надо поддерживать малые инвестпроекты. Если такие проекты, допустим, емкостью даже 20—30 миллионов рублей, будут поддерживаться, но их будут сотни, а может быть и тысячи, так как у нас в регионе зарегистрировано более 60 тысяч субъектов МСП, представим, что каждый пятый или десятый инвестирует какую-то небольшую сумму — это очень серьёзные деньги в экономику», — поделился мнением председатель омского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Дерябин.
Пример такого инвестпроекта — производство кормов для животных на фоне ухода с рынка части иностранных брендов. Есть предприниматели, готовые к расширению производства, которые сталкиваются с проблемами поиска подходящего участка земли или здания под свои нужды. Непросто малому бизнесу и в диалоге с ресурсоснабжающими организациями, поэтому, по мнению экспертов, необходима структура наподобие агентства развития инвестиций, которая бы помогала таким проектам состояться.
Виталий Хоценко заинтересовался идеей и предложил реализовать пилотный проект: заключить хотя бы один офсетный контракт, пройти этот путь, понять, как это работает для того, чтобы дальше расширять механизм, который, по сути позволяет создавать производство под гарантированный спрос.
«Это должны быть контракты, под которые государство готово обеспечить постоянный спрос. Для примера мы обсуждали медицинские изделия, перчатки, допустим. Это товар, на который государство может обеспечить постоянный спрос, соответственно, под такой офсетный контракт можно создавать производство и понимать, что есть гарантированный спрос, допустим, 30 процентов всего производства область будет забирать. Или, к примеру, это возможное создание комбината питания школьного на уровне региона, то есть, когда создаётся комбинат питания, который занимается поставками питания в школы, и вот здесь опять-таки школы и муниципалитет выступают заказчиком, а предприниматель создаёт под это дело производство», — объяснил Александр Дерябин.