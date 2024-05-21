Больше 300 миллионов яиц произвели с начала года в Иркутской области

Производство куриного яйца в Иркутской области в этом году набирает обороты и уже превысило показатели прошлого года. По данным Иркутскстата, Приангарье может похвастаться внушительными 308,9 миллионами яиц — это на полтора процента больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.
— В минувшем году регион произвел порядка 1 млрд штук куриных яиц, обеспеченность этой продукцией составила 154 процента, — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
Сейчас местное куриное яйцо больше всего ценится в Монголии, эта страна остается главным экспортером продукта. Стоит сказать, что объемы его поставок на территорию иностранного государства в 2023 году также превысили показатели позапрошлого года и составили 8,1 тысяч тонн.