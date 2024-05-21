Больше 300 миллионов яиц произвели с начала года в Иркутской области

Производство куриного яйца в Иркутской области в этом году набирает обороты и уже превысило показатели прошлого года. По данным Иркутскстата, Приангарье может похвастаться внушительными 308,9 миллионами яиц — это на полтора процента больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Об этом рассказали в правительстве Иркутской области.