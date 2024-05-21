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В Омске планируют построить еще четыре моста

Объекты инфраструктуры должны появиться к 2040 году.

Источник: Комсомольская правда

В Омске планируется построить три новых моста через Иртыш и один через Омку. Объекты внесены в генеральный план развития города до 2040 года.

Через Иртыш мосты перекинут в следующих точках:

— Улица Труда—улица Граничная (он свяжет Ленинский и Кировский округа).

—Улица Доковская—Багнюка (соединит Нефтяники и поселок Солнечный).

— Третий мост станет частью окружной дороги и будет располагаться возле микрорайона Новоалександровский.

Мост через Омь также планируют построить в створе окружной дороги.

Новы объекты инфраструктуры должны появиться в Омске к 2040 году.

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