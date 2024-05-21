В Омске планируют построить еще четыре моста

В Омске планируется построить три новых моста через Иртыш и один через Омку. Объекты внесены в генеральный план развития города до 2040 года.
Через Иртыш мосты перекинут в следующих точках:
— Улица Труда—улица Граничная (он свяжет Ленинский и Кировский округа).
—Улица Доковская—Багнюка (соединит Нефтяники и поселок Солнечный).
— Третий мост станет частью окружной дороги и будет располагаться возле микрорайона Новоалександровский.
Мост через Омь также планируют построить в створе окружной дороги.
Новы объекты инфраструктуры должны появиться в Омске к 2040 году.