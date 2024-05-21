Дальний Восток установил новый рекорд по объему жилищного строительства

«Объем жилья в стадии строительства на Дальнем Востоке впервые превысил шесть миллионов квадратных метров. Рост на 45% относительно мая прошлого года и + в 2,6 раза к 2019 году», — пишет Алексей Чекунков, который 14 мая 2024 года был утвержден Госдумой РФ на должность главы минвостокразвития России.