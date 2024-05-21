Дальний Восток установил новый рекорд по объему жилищного строительства

«Объем жилья в стадии строительства на Дальнем Востоке впервые превысил шесть миллионов квадратных метров. Рост на 45% относительно мая прошлого года и + в 2,6 раза к 2019 году», — пишет Алексей Чекунков, который 14 мая 2024 года был утвержден Госдумой РФ на должность главы минвостокразвития России.
Чекунков отметил, что «Дальневосточная ипотека», введенная в ДФО по поручению президента РФ Владимира Путина, дала половину прироста. По словам министра, на данный момент более 110 тысяч российских семей приобрели на Дальнем Востоке или построили новое жилье «на самых выгодных в стране условиях».
Также глава минвостокразвития заявил, что с 1 июня будет расширен перечень тех, что может принять участие в «Дальневосточной ипотеке» — возможность воспользоваться этой программой появится у участников специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.
Ранее «ФедералПресс» назвал дату, когда в Приморский край придет мощный четырехдневный ливень.