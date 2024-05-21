Пенсии в Казахстане: правила осуществления выплат за счет ОПВР

Проект разработан в соответствии с подпунктом 8 статьи 11 Социального кодекса РК и определяет размер и порядок осуществления пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (далее — ЕНПФ) за счет обязательных пенсионных взносов работодателей (далее — ОПВР).
В соответствии с Правилами пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:
— при наступлении пенсионного возраста (63/61 лет);
— лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.
Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВР назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан включительно.
Принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий. Подробнее с ним можно ознакомиться по ссылке.