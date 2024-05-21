Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсии в Казахстане: правила осуществления выплат за счет ОПВР

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработаны Правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда. Проект постановления Правительства РК об утверждении вышеуказанных Правил размещен на портале «Открытые НПА», передает DKNews.kz.

Источник: МТСЗН РК

Проект разработан в соответствии с подпунктом 8 статьи 11 Социального кодекса РК и определяет размер и порядок осуществления пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (далее — ЕНПФ) за счет обязательных пенсионных взносов работодателей (далее — ОПВР).

В соответствии с Правилами пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:

— при наступлении пенсионного возраста (63/61 лет);

— лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВР назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан включительно.

Принятие проекта постановления не повлечет за собой негативных социально-экономических и/или правовых последствий. Подробнее с ним можно ознакомиться по ссылке.

экономика