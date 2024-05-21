Итоги участия в ЭКСПО в Харбине подвели в Приморье

По итогам бизнес-миссии было заключено два экспортных контракта на общую сумму 95 миллионов рублей, отмечает пресс-служба краевого правительства. Кроме этого, восемь компаний подписали 11 соглашений о намерениях заключения такого контракта. Также фабрика мороженого «Урса» подписала договор на пять лет об эксклюзивном праве распространения своей продукции в Китае.