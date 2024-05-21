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Итоги участия в ЭКСПО в Харбине подвели в Приморье

Приморье приняло активное участие в восьмом Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Члены делегации краевого Правительства презентовали экспортный потенциал региона, провели переговоры с китайским бизнесом, а также подписали более 10 соглашений и экспортных контрактов.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко представил экономический и инвестиционный потенциал края китайским компаниям. Глава региона предложил потенциальным инвесторам рассмотреть возможность участия развитии портовой, логистической и дорожной инфраструктуры, жилищном строительстве, проектах в области сельского хозяйства, индустрии гостеприимства и туризма, а также высокотехнологичных производств.

Также Губернатор встретился с Первым секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Сюй Цзинем. Главы территорий обсудили сотрудничество регионов и определили дальнейшие планы.

На конференции по торгово-экономическому сотрудничеству регионов России и Китая Олег Кожемяко озвучил предложения по сотрудничеству территорий в торговле и туризме.

По словам министра экономического развития Приморья Андрея Блохина, кроме делегации краевого Правительства на полях выставки работали более 100 предпринимателей региона. Представители бизнеса принимали участие в многоотраслевой бизнес-миссии и мероприятиях деловой программы.

Так, приморские предприниматели провели B2B-переговоры с представителями 110 китайских компаний и презентовали экспортный потенциал края для коллег из КНР.

По итогам бизнес-миссии было заключено два экспортных контракта на общую сумму 95 миллионов рублей, отмечает пресс-служба краевого правительства. Кроме этого, восемь компаний подписали 11 соглашений о намерениях заключения такого контракта. Также фабрика мороженого «Урса» подписала договор на пять лет об эксклюзивном праве распространения своей продукции в Китае.

В свою очередь, сотрудничество между Приморьем и Суйфэньхэ закрепила «Белая книга» — справочник для инвесторов по мерам поддержки двух регионов.