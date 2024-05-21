135 новых объектов водоснабжения построят в Новосибирской области

Среди наиболее масштабных объектов, которые планируется начать в 2024 году: строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в городе Барабинске, строительство группового водозабора и станций водоподготовки в городе Каргат, реконструкция водовода от насосно-фильтровальной станции (НФС) п. Новояркуль до р.п. Чаны, а также реконструкция водозабора и строительство напорного водовода до насосно-фильтровальной станции НФС п. Новояркуль Чановского района, реконструкция водозаборной скважины и водопроводной сети в с. Старая Преображенка Чановского района, строительство сетей водоснабжения восточной части с. Новолуговое Новосибирского района, реконструкция водопроводных сетей в п. Пятилетка Черепановского района, водопроводных сетей в р.п. Дорогино Черепановского района, реконструкция системы водоснабжения в с. Меньшиково Венгеровского района.