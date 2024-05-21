Пчелы из Беларуси не пропущены в Россию из-за ветеринарных требований

Микроавтобусу из Беларуси с 106 пчелосемьями запретили въезд в Россию, сообщили в Россельхознадзоре.
Инцидент произошел на территории Брянской области 19 мая. Микроавтобус с белорусскими пчелами был остановлен в погранпункте «Красный Камень» в Злынковском районе. Специалисты Россельхознадзора остановили микроавтобус с прицепом, в котором перевозились пчелы.
Гражданин Беларуси, управлявший микроавтобусом, предоставил ветеринарный сертификат Таможенного союза (форма № 1) и сообщил, что перевозит для разведения 106 пчелосемей из Гомельской в Московскую область.
Однако проверка установила, что в ветеринарном документе не указали необходимую в таких случаях информацию.
Например, не было данных о наименовании отправителя и получателя, номере транспортного средства, количестве дней карантинирования, и информации об эпизоотическом благополучии хозяйства и территории вывоза. Также не указали, проводились ли исследования и обработка, предусмотренные ветеринарными требованиями.