Пчелы из Беларуси не пропущены в Россию из-за ветеринарных требований

Например, не было данных о наименовании отправителя и получателя, номере транспортного средства, количестве дней карантинирования, и информации об эпизоотическом благополучии хозяйства и территории вывоза. Также не указали, проводились ли исследования и обработка, предусмотренные ветеринарными требованиями.