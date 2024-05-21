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В Челябинске сняли с продажи хлеб «Станичный»

Как это объяснил производитель.

Источник: РИА "Новости"

С полок челябинских магазинов с недавнего времени исчез хлеб «Станичный», который выпускали два десятилетия. Привыкшие покупать этот сорт горожане отметили, что не могут нигде найти его уже пару недель.

На официальной странице производителя — «Первого хлебокомбината» — ещё в начале мая появилось предупреждение о том, что хлеб снимают с продажи.

«К сожалению, в связи с производственной необходимостью в ближайшее время будет снят с производства хлеб “Станичный”», — говорилось в сообщении.

Южноуральцам предлагали несколько альтернативных вариантов замены полюбившегося изделия.

Как пишет 74.ru со ссылкой на директора по продажам хлебокомбината Сергея Константинова, хлеб перестали производить из-за того, что на него упал спрос, специалисты отмечали ежегодное падение продаж.

экономика
торговля