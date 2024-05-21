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На фонд капремонта подали в суд из-за срыва работ в Сызрани

Прокуратура Сызрани выявила нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в городе. Региональный оператор должен был обновить МКД на ул. Осипенко, 6, а также починить крышу, фасад, фундамент и инженерные системы здания в Степном переулке, 6, однако не сделал этого. Об этом сообщает контрольный орган.

Источник: Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что фонд капитального ремонта Самарской области не выполнил работы в установленные законом сроки. В связи с этим городская прокуратура обратилась с иском в Ленинский городской суд Самары и потребовала обязать регионального оператора исполнить обязательства. Требования контрольного органа были полностью удовлетворены.

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