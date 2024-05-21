На фонд капремонта подали в суд из-за срыва работ в Сызрани

Прокуратура Сызрани выявила нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в городе. Региональный оператор должен был обновить МКД на ул. Осипенко, 6, а также починить крышу, фасад, фундамент и инженерные системы здания в Степном переулке, 6, однако не сделал этого. Об этом сообщает контрольный орган.