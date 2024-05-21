Экспорт молдавского меда в 2023 году составил 1715 тонн, производство — 5000 тонн

Объем экспортированного меда в 2023 году составил 1715 тонн, на 27% снизившись по сравнению с 2022 годом (по данным Нацбюро статистики). Основными рынками сбыта были Европа и Азия.
В прошлом году государство инвестировало в сектор пчеловодства более 100 миллионов леев, деньги были предоставлены в виде субсидий на приобретение машин, оборудования, пчеловодства и маток. Из 73 заявок, поданных на меры авансового субсидирования, как минимум половина касалась инвестиций в пчеловодство.
По официальным данным, в Молдове паспорт пасеки имеет 9421 пчеловод, из этого количества 3319 имеют юридическую форму деятельности.
В 2021 году Республика Молдова экспортировала около 3500 тонн натурального меда, что на 200 тонн больше, чем в 2020 году. Рекордным для экспорта меда стал 2017 год, тогда за границу было продано 5100 тонн.
Ранее в интервью СМИ исполнительный директор Национальной ассоциации пчеловодов Ион Максим заявлял, что из-за низких продаж меда может пострадать начало нового пчеловодного года, так как пчеловоды не могут инвестировать в свой бизнес.
Всемирный день пчел отмечается в Молдове 20 мая.