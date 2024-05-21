В Волгоградской области маркетплейс начал продавать автомобили Lada

Продажи авто отечественного производства на маркетплейсе уже стартовали. На торговой онлайн-площадке представлены Lada Vesta SW Cross в комплектациях «техно», «энджой» и «лайф», а также Lada Granta Sportline лифтбек в комплектации «комфорт» и Niva Trevel в комплектации «классик».
Цена авто варьируется от 1269000 ₽ до 2127900 ₽
Продажи будут осуществляться со склада в Волгограде, автомобиль обещают доставить уже через неделю с момента его онлайн-покупки. При этом в компании подчеркивают, что навязывать дополнительные услуги или сервисы покупателям не будут.
На машины, которые можно приобрести на маркетплейсе, действует гарантия официального дилера. Она составляет 3 года со дня покупки или 100 тыс. км пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.
Интернет-магазин уже предлагает покупателям авто нескольких марок, мотоциклы и байки. В дальнейшем он собирается продавать и другие транспортные средства, включая снегоходы и квадроциклы. С 23 мая жители 17 регионов могут приобрести на маркетплейсе автомобили Chery, однако для волгоградцев это предложение пока недоступно.
Напомним, что в Волгограде уже действуют два сортировочных центра маркетплейса. Строительство логистического центра площадью 50 000 кв. м должно быть закончено до конца текущего года.