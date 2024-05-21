Тысячи неполиваемых деревьев и приписки. В трех областях выявили нарушения при реализации программы «Яшил макон»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Халатность и желание отчитаться перед начальством привели к тому, что тысяча деревьев в рамках проекта «Яшил макон» была высажена на неорошаемых землях, еще около двухсот забыли полить, а почти 50 тысяч посадили только на «бумаге», сообщает корреспондент Podrobno.uz.