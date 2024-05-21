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Тысячи неполиваемых деревьев и приписки. В трех областях выявили нарушения при реализации программы «Яшил макон»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Халатность и желание отчитаться перед начальством привели к тому, что тысяча деревьев в рамках проекта «Яшил макон» была высажена на неорошаемых землях, еще около двухсот забыли полить, а почти 50 тысяч посадили только на «бумаге», сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Управление Генпрокуратуры по надзору за соблюдением законов в сфере экологии, охраны окружающей среды и лесного хозяйства во взаимодействии с Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата изучают проводимые работы в рамках проекта «Яшил макон».

Так, в Андижане к административной ответственности привлекли шесть ответственных лиц за то, что 1,1 тысячи деревьев были высажены на неорошаемых землях.

В Кашкадарьинской области выявили случаи, когда высадку 48,3 тысячи деревьев зарегистрировали только на бумаге, но по факту ничего не посадили. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли заместителей хокимов Касбийского, Миришкорского, Чиракчинского районов, двух начальников отделов экологии и двух ответственных лиц.

В Ташкентской области ответственные сотрудники главного управления благоустройства при хокимияте оставили без внимания уничтожение 175 ценных деревьев, посаженных на территории Юкоричирчикского района. Ущерб, нанесенный растительному миру, составил более 1,4 миллиарда сумов. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется предварительное следствие.

экология