Свердловчан зовут на работу в южные регионы с зарплатой до 155 тысяч

«Предложений сезонной работы в России традиционно больше всего на юге страны, особенно в Краснодарском крае. Сотрудников на летний сезон активно привлекают для работы в сферах гостеприимства и сельского хозяйства», — рассказала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.
Как отметила менеджер по работе с ключевыми клиентами hh.ru Юг Екатерина Харченкова, на юге больше всего востребованны сотрудники в сфере рабочего персонала и в сегменте ресторанного бизнеса. Среди популярных вакансий — официант, повар, бармен, бариста, хостес, посудомойщик, аниматор.
Помимо повара на море в Геленджике в пятерку вакансий с самой большой предлагаемой зарплатой вошли повар в отель (Адлер, до 100 тысяч рублей), продавец натуральной косметики (Анапа, от 100 тысяч рублей), повар на море (Ейск, от 85 тысяч рублей) и кондитер в отель (Анапа, от 85 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в апреле этого года было опубликовано 136 тысяч резюме. Это на 11% больше, чем годом ранее.