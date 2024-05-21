Свердловчан зовут на работу в южные регионы с зарплатой до 155 тысяч

Помимо повара на море в Геленджике в пятерку вакансий с самой большой предлагаемой зарплатой вошли повар в отель (Адлер, до 100 тысяч рублей), продавец натуральной косметики (Анапа, от 100 тысяч рублей), повар на море (Ейск, от 85 тысяч рублей) и кондитер в отель (Анапа, от 85 тысяч рублей).