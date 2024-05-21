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Свердловчан зовут на работу в южные регионы с зарплатой до 155 тысяч

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 мая, УралПолит.Ru. Свердловчан на лето стали звать на подработку в южные регионы. В пятерку вакансий с самой большой предлагаемой зарплатой — повар на море в Геленджике с зарплатой от 140 тысяч до 155 тысяч рублей на руки. Об этом сообщили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Предложений сезонной работы в России традиционно больше всего на юге страны, особенно в Краснодарском крае. Сотрудников на летний сезон активно привлекают для работы в сферах гостеприимства и сельского хозяйства», — рассказала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Как отметила менеджер по работе с ключевыми клиентами hh.ru Юг Екатерина Харченкова, на юге больше всего востребованны сотрудники в сфере рабочего персонала и в сегменте ресторанного бизнеса. Среди популярных вакансий — официант, повар, бармен, бариста, хостес, посудомойщик, аниматор.

Помимо повара на море в Геленджике в пятерку вакансий с самой большой предлагаемой зарплатой вошли повар в отель (Адлер, до 100 тысяч рублей), продавец натуральной косметики (Анапа, от 100 тысяч рублей), повар на море (Ейск, от 85 тысяч рублей) и кондитер в отель (Анапа, от 85 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в апреле этого года было опубликовано 136 тысяч резюме. Это на 11% больше, чем годом ранее.

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