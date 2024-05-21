Две полосы закроют на ремонт на трассе Ростов — Таганрог

«С 21 мая схема движения автомобилей на отрезке с 36-го по 39-й км трассы Р-280 “Новороссия” Ростов — Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь будет организована по двум новым полосам справа, устроенным в этом году. Две левые полосы на этом отрезке будут закрыты для капитального ремонта», — пояснили в ведомстве.
В начале июня аналогичные работы по капремонту начнутся на отрезке с 39-го по 41-й км. Завершатся они во второй половине июля. После чего движение транспорта в четырехполосном режиме будет восстановлено.
Как объяснили специалисты, капитальный ремонт девятикилометрового участка трассы является продолжением работ по расширению западного выезда из Ростова в направлении Таганрога и ДНР до четырех полос движения. По окончании работ пропускная способность данного отрезка трассы возрастет до 37 тыс. автомобилей в сутки.