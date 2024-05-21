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Две полосы закроют на ремонт на трассе Ростов — Таганрог

Ростовская область, 21 мая 2024. DON24.RU. С сегодняшнего дня закрываются на ремонт две полосы на дороге Р-280 Ростов — Таганрог, сообщили в ФКУ Упрдор Москва — Волгоград. Изменение схемы движения коснется участка с 36-го по 39-й км (возле хутора Пятихатки).

«С 21 мая схема движения автомобилей на отрезке с 36-го по 39-й км трассы Р-280 “Новороссия” Ростов — Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь будет организована по двум новым полосам справа, устроенным в этом году. Две левые полосы на этом отрезке будут закрыты для капитального ремонта», — пояснили в ведомстве.

В начале июня аналогичные работы по капремонту начнутся на отрезке с 39-го по 41-й км. Завершатся они во второй половине июля. После чего движение транспорта в четырехполосном режиме будет восстановлено.

Как объяснили специалисты, капитальный ремонт девятикилометрового участка трассы является продолжением работ по расширению западного выезда из Ростова в направлении Таганрога и ДНР до четырех полос движения. По окончании работ пропускная способность данного отрезка трассы возрастет до 37 тыс. автомобилей в сутки.