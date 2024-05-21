На Кубани взлетели цены на первый урожай черешни

Торговые ряды на рынках Кубани начинают пылать красным цветом черешни. Однако местные цены не щадят любителей полакомиться этой ягодой.



В Краснодарском крае черешня начинает спеть уже к средине мая и продолжает плодоносить еще на протяжении двух месяцев. В настоящее время на рынках региона уже стоят лоточки и небольшие ящики, наполненные косточковой. А пока результат первого сбора урожая удивляет своей стоимостью покупателей.



Цены на черешню взлетели. По сравнению с прошлым годом они увеличились почти в два раза.



Если пройтись вдоль местных прилавков, то можно обнаружить, что 1 кг первой ягоды в среднем обойдется в 700 рублей. Полежавшую черешню мелких размеров продают на рынке примерно по 350−400 рублей за кило. Домашние ягоды, имеющие приличный вид, могут отдать за 500−700 рублей. Крупная наливная черешня, в спелости и свежести которой не возникает сомнений, упакована в латках под ценником в 1000 рублей.



По словам местных продавцов, значительное влияние на повышение цен оказала непогода. Дело в том, что выпавшие за последний месяц осадки нанесли удар по урожаю кубанских фермеров. Так, град, прошедший по краю, побил большое количество черешни.