Торговые ряды на рынках Кубани начинают пылать красным цветом черешни. Однако местные цены не щадят любителей полакомиться этой ягодой.
В Краснодарском крае черешня начинает спеть уже к средине мая и продолжает плодоносить еще на протяжении двух месяцев. В настоящее время на рынках региона уже стоят лоточки и небольшие ящики, наполненные косточковой. А пока результат первого сбора урожая удивляет своей стоимостью покупателей.
Цены на черешню взлетели. По сравнению с прошлым годом они увеличились почти в два раза.
Если пройтись вдоль местных прилавков, то можно обнаружить, что 1 кг первой ягоды в среднем обойдется в 700 рублей. Полежавшую черешню мелких размеров продают на рынке примерно по 350−400 рублей за кило. Домашние ягоды, имеющие приличный вид, могут отдать за 500−700 рублей. Крупная наливная черешня, в спелости и свежести которой не возникает сомнений, упакована в латках под ценником в 1000 рублей.
По словам местных продавцов, значительное влияние на повышение цен оказала непогода. Дело в том, что выпавшие за последний месяц осадки нанесли удар по урожаю кубанских фермеров. Так, град, прошедший по краю, побил большое количество черешни.
На Кубани взлетели цены на первый урожай черешни
Назвали примерные цены, которые можно встретить на рынках края.
Торговые ряды на рынках Кубани начинают пылать красным цветом черешни. Однако местные цены не щадят любителей полакомиться этой ягодой.