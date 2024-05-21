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В Самарской области появится новый мост через реку Самарка

По словам чиновников, новый мост спроектирован в 5 км выше по течению от старого моста в селе Спиридоновка.

Жители Самары под одним из постов губернатора в соцсетях поинтересовались, когда будет отремонтирован мост через реку Самарка в селе Спиридоновка. По их словам, он полностью разрушен.

Как пояснили представители минтранса 21 мая 2024 года, министерство разработало проектную документацию на строительство мостового перехода через реку Самара на дороге «Кинель — Богатое» — Спиридоновка — Домашка — «Самара — Оренбург». По словам чиновников, новый мост спроектирован в 5 км выше по течению от старого моста в селе Спиридоновка. Однако, учитывая высокую капиталоемкость работ по строительству мостового перехода, реализация данного проекта будет возможна в период после 2024 года.

Речь, в частности, идет о завершении ранее начатых и уже запланированных объектов: проспекте Карла Маркса, 5 этапе Северного шоссе, улице Авроры, улице Путевой, улице Липецкой, 3 этапе Фрунзенского (Самарского) моста.

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