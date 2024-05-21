В Самарской области появится новый мост через реку Самарка

Как пояснили представители минтранса 21 мая 2024 года, министерство разработало проектную документацию на строительство мостового перехода через реку Самара на дороге «Кинель — Богатое» — Спиридоновка — Домашка — «Самара — Оренбург». По словам чиновников, новый мост спроектирован в 5 км выше по течению от старого моста в селе Спиридоновка. Однако, учитывая высокую капиталоемкость работ по строительству мостового перехода, реализация данного проекта будет возможна в период после 2024 года.