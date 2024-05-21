Как изменится программа аварийного жилья в России

По словам вице-премьера, в нашей стране в год аварийным жильем признается около 2 миллионов квадратных метров. Если этот тренд будет продолжаться, то до 2030 года добавится еще 15−20 миллионов квадратных метров аварийного жилья. В связи с этим необходимо запустить механизм его замещения.