Как изменится программа аварийного жилья в России

«Наша задача — собрать программу аварийного жилья до 2030-го года, а потом ее сделать саморегулируемой, самодостаточной и дальше уже толкать до 2036-го и дальше».
По словам вице-премьера, в нашей стране в год аварийным жильем признается около 2 миллионов квадратных метров. Если этот тренд будет продолжаться, то до 2030 года добавится еще 15−20 миллионов квадратных метров аварийного жилья. В связи с этим необходимо запустить механизм его замещения.
«Грубо говоря: если 110 миллионов квадратных метров строим, минимум 2−2,5 миллиона должно быть вместо аварийки», — пояснил Хуснуллин.
На ближайшие шесть лет, по словам вице-премьера, есть 330 миллиардов рублей на программу по аварийному жилью. При этом в кабмине рассчитывают «раскрутить» проекты комплексного развития территорий, чтобы частный бизнес также занимался расселением аварийного жилья.
«Уже сейчас в проектах, где двух- и трехэтажные дома, бизнес прямо активно обращается к властям, чтобы за свои деньги расселять».
В декабре министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщило, что целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнены в полном объеме.
В апреле текущего года стало известно о нарушении прав жильцов аварийного дома в Партените на Южном берегу Крыма. Здание 1990 года постройки несколько лет назад было признано аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения жильцов, установленный на текущий год, перенесен на десять лет. Дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.