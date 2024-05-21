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Как изменится программа аварийного жилья в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. Не менее 2−2,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья в России нужно заменять ежегодно. Однако программа борьбы с непригодным для жизни жильем пока не сбалансирована. Об этом рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Источник: РИА "Новости"

«Наша задача — собрать программу аварийного жилья до 2030-го года, а потом ее сделать саморегулируемой, самодостаточной и дальше уже толкать до 2036-го и дальше».

заявил Хуснуллин

По словам вице-премьера, в нашей стране в год аварийным жильем признается около 2 миллионов квадратных метров. Если этот тренд будет продолжаться, то до 2030 года добавится еще 15−20 миллионов квадратных метров аварийного жилья. В связи с этим необходимо запустить механизм его замещения.

«Грубо говоря: если 110 миллионов квадратных метров строим, минимум 2−2,5 миллиона должно быть вместо аварийки», — пояснил Хуснуллин.

На ближайшие шесть лет, по словам вице-премьера, есть 330 миллиардов рублей на программу по аварийному жилью. При этом в кабмине рассчитывают «раскрутить» проекты комплексного развития территорий, чтобы частный бизнес также занимался расселением аварийного жилья.

«Уже сейчас в проектах, где двух- и трехэтажные дома, бизнес прямо активно обращается к властям, чтобы за свои деньги расселять».

резюмировал Хуснуллин

В декабре министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщило, что целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья выполнены в полном объеме.

В апреле текущего года стало известно о нарушении прав жильцов аварийного дома в Партените на Южном берегу Крыма. Здание 1990 года постройки несколько лет назад было признано аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения жильцов, установленный на текущий год, перенесен на десять лет. Дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

недвижимость