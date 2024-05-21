По итогам четырех месяцев 2024 года бюджет края ушел в дефицит

В структуре доходов свыше 60,549 млрд руб. занимают налоговые и неналоговые поступления, план по ним выполнен на 81,9%. 38,282 млрд руб. составили доходы от налога на прибыль организаций и НДФЛ (83,1% от плана), 5,843 млрд руб. бюджет получил от налога на имущество (53,8%), от налога на совокупный доход — 3,697 млрд руб. В пояснении к отчету указывается, что низкий процент налоговых платежей обусловлен тем, что срок их выплаты в этом году перенесен на 2 мая текущего года из-за праздничных выходных.