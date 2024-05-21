По итогам четырех месяцев 2024 года бюджет края ушел в дефицит

Соответствующие данные приводятся на сайте министерства финансов по региону. Расходы казны составили более 77,785 млрд руб. (101,5% к плану). Дефицит бюджета превысил 4,87 млрд руб., по итогам первого квартала 2024 года минфин отчитался о профиците в размере 5,6 млрд руб.
В структуре доходов свыше 60,549 млрд руб. занимают налоговые и неналоговые поступления, план по ним выполнен на 81,9%. 38,282 млрд руб. составили доходы от налога на прибыль организаций и НДФЛ (83,1% от плана), 5,843 млрд руб. бюджет получил от налога на имущество (53,8%), от налога на совокупный доход — 3,697 млрд руб. В пояснении к отчету указывается, что низкий процент налоговых платежей обусловлен тем, что срок их выплаты в этом году перенесен на 2 мая текущего года из-за праздничных выходных.
Кроме того, бюджет края получил свыше 12,365 млрд руб. за счет безвозмездных поступлений (98,2%) и 9,956 млрд руб. безвозмездных поступлений из других бюджетов. Речь идет о дотациях, субсидиях и субвенциях.