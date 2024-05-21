Производство одноплатных компьютеров запустят в Новосибирске

Это, по оценкам инициаторов проекта, в перспективе сможет стать альтернативой импортным решениям. Изделие может быть использовано в различных отраслях — вычислительной технике, станкостроении, промышленности, приборостроении. Объем выпуска в первый год составит несколько сотен изделий в год, в следующем году до нескольких тысяч в год. Вложения в первый этап запуска составят от 50 до 100 млн руб., они необходимы для покупки автоматизированных линий производства.