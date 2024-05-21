Производство одноплатных компьютеров запустят в Новосибирске

Это, по оценкам инициаторов проекта, в перспективе сможет стать альтернативой импортным решениям. Изделие может быть использовано в различных отраслях — вычислительной технике, станкостроении, промышленности, приборостроении. Объем выпуска в первый год составит несколько сотен изделий в год, в следующем году до нескольких тысяч в год. Вложения в первый этап запуска составят от 50 до 100 млн руб., они необходимы для покупки автоматизированных линий производства.
В Новосибирске компания станет пока первым производителем одноплатных компьютеров, в России на этом рынке есть RepkaPi, производимые на базе зарубежного процессора, Arduino — НИИЭТ проект Vostok. «В них использован микроконтроллер второго уровня, который разработан в России, но производится за рубежом. Мы используем отечественные компоненты», — рассказал «Ъ-Сибирь» гендиректор ООО «Элрон» Иван Лебедев.
Компания «Элрон» зарегистрирована в Новосибирске и, занимается разработкой и производством электронных приборов с 2019 года. Предприятие также является резидентом новосибирского научно-технологического технопарка Академгородка и «Сколково». Учредители: Иван Лебедев (ему принадлежат 56% уставного капитала), Алексей Христолюбов (31%) и Ольга Пантелеева (13%). Выручка предприятия в 2023 году составила 13 млн руб., чистая прибыль — 319 тыс. руб.