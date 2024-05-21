В Мамадыше по нацпроекту возведут новый автомобильный мост за 305 млн рублей

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района, строительство начнется в конце мая — начале июня. Средства на стройку выделят из республиканского бюджета. Протяженность мостового перехода составит 52 метра, ширина с учетом тротуарной зоны — почти 12 метров.
В мосте нуждаются жители улицы Чапаева, переулка Пугачева и других участков, которые вынуждены добираться до своих домов по очень узким и неудобным дорогам. Но на этом стратегическая значимость объекта не заканчивается. Муниципалитет давно задумался о строительстве нового микрорайона с многоквартирными домами. Будет ли это коммерческое жилье, или, например, жилье социальное, пока неизвестно.
Важно, что рядом с улицей Чапаева есть свободное, вполне уютное место для строительства будущего жилого комплекса, тянуть коммуникации издалека не придется, но отдельных вложений потребует канализационная насосная станция (КНС). К ним муниципалитет подготовился заранее — выиграл в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» и получил средства на то, чтобы упорядочить эту систему, в 70−80-е годы «разбросанную» по разным частям города.
Строительство моста реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».