В Мамадыше по нацпроекту возведут новый автомобильный мост за 305 млн рублей

В мосте нуждаются жители улицы Чапаева, переулка Пугачева и других участков, которые вынуждены добираться до своих домов по очень узким и неудобным дорогам. Но на этом стратегическая значимость объекта не заканчивается. Муниципалитет давно задумался о строительстве нового микрорайона с многоквартирными домами. Будет ли это коммерческое жилье, или, например, жилье социальное, пока неизвестно.