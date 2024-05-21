В Екатеринбурге подорожал бензин

По данным ведомства, сильнее всего подорожал бензин марки АИ-98. В апреле прошлого года его средняя стоимость за литр составляла 61,1 рубля, сейчас она достигла уже 68,44 рубля. АИ-95 подорожал почти на четыре рубля — до 54,36, АИ-92-й на три рубля — до 50,13. Цены на дизельное топливо увеличились почти на пять рублей. На сегодняшний день литр стоит уже 64,68 рубля, пишет Е1.RU.