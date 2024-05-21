В Екатеринбурге подорожал бензин

По данным ведомства, сильнее всего подорожал бензин марки АИ-98. В апреле прошлого года его средняя стоимость за литр составляла 61,1 рубля, сейчас она достигла уже 68,44 рубля. АИ-95 подорожал почти на четыре рубля — до 54,36, АИ-92-й на три рубля — до 50,13. Цены на дизельное топливо увеличились почти на пять рублей. На сегодняшний день литр стоит уже 64,68 рубля, пишет Е1.RU.
Читатели портала также заметили рост цен на бензин. Одна из них поделилась снимками экрана из приложения «Газпромнефти» и предложила сравнить цены на АИ-95 сейчас и год назад. Таким образом, 1 мая прошлого года она платила за топливо по 49,7 рубля за литр, а 20 мая нынешнего года — уже по 54,35 рубля.
В апреле в Екатеринбурге уже поднимались цены на бензин. Тогда Свердловскстат сообщал, что средняя стоимость АИ-92 — 49,71 рубля, АИ-95 — 53,84 рубля и дизельного топлива — 64,11 рубля.