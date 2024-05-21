В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga

Машины выпустят в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Их будут производить на площадке нижегородского автомобильного кластера.
На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм) и семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрировали отечественные сервисы, популярные у российских автовладельцев.
Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году, с 2025-го — в режиме полного цикла.
Мишустин отметил, что новые машины выглядят современно. При этом премьер обратил внимание на необходимость локализации производства сначала хотя бы тех деталей машины, которые не являются технологически сложными.
«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал глава правительства.
Он напомнил, что производство соответствующих композитных материалов наладили, например в «Алабуге».