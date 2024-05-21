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Мясо с сальмонеллой и молоко с антибиотиками продавали в омских магазинах

Россельхознадзор нашел в пробах мяса, рыбы и молока.

С начала 2024 года Россельхознадзор нашел в омских магазинах мясо с сальмонеллой и опасное молоко. С начала года специалисты ведомства отобрали для лабораторных исследований 354 пробы пищевых продуктов и кормов.

Так, в 14 пробах мяса и мясной продукции были выявлены отклонения по микробиологическим показателям (листерия, сальмонелла, КМАФАнМ, БГКП), а также обнаружены остатки лекарств (тилмикозин, динитрокарбанилид, окситетрациклин).

Производителями опасных мясных продуктов оказались ООО Продтехнологии, ТОО «OТАN GreenFood» (Казахстан), ИП Викторов А. Е., ООО «Горно-Алтайский мясоперерабатывающий комбинат» (Республика Алтай), ИП Карпов С. М., ИП Скорплюк.

После лабораторных исследований у ведомства появились вопросы и к производителям молочной продукции.

В 11 пробах молока и молочной продукции были выявлены отклонения от установленных норм по показателю «жирнокислотный состав» и по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП). В пробах также были обнаружены остатки лекарственных средств (сульфаметазин, сульфаметоксазол, триметоприм).

Среди некачественного молока оказались СПК имени Кирова, ИП Вагнер, ИП Черемшенко, ИП Лобашев, ООО «Лузинское молоко», ООО «Вними Сибирь». К качеству продукции ООО «Вними Сибирь» у Россельхознадзора возникали претензии и раньше.

Отклонения по микромикробиологическому показателю (КМАФАнМ, БГКП) были обнаружены в 5 образцах рыбы и рыбной продукции, произведенной ОсОО «Нурагрорыбпром» (Киргизия).

По итогам проверки Роспотребнадзор объявил 22 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области ветеринарии. По решению ведомства были признаны недействительными 25 деклараций о соответствии продукции.

Омским производителям, владельцам и поставщикам продукции были направлены информационные письма о выявлении несоответствия.