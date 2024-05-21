Дятлова: подрядчику Философского моста в Калининграде мешает нерест рыбы

«Есть заключенный контракт, сейчас мы не можем прийти в активную стадию работ, потому что [стоит] ограничение [строительства на] водных объектах по нересту рыбы. Государство заботится о рыбках очень сильно, и мы не можем вести активные работы по данному сооружению», — отметила сити-менеджер Калининграда. На данный момент ведутся подготовительные работы, такие как размещение заказа на изготовление каркаса моста и др. «То есть с 21 [июня] он [подрядчик] начнёт активные работы», — заключила Дятлова. Завершить строительство планируют летом 2025 года.