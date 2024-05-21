Готический замок в Сочи выставили на продажу за 900 млн рублей

«Отсутствие финишной внутренней отделки позволяет самостоятельно продумать стилистику интерьера индивидуально под вашу семью. Кроме основного здания, здесь также находится отдельный домик для охраны и обслуживающего персонала, парковочное пространство для десяти автомобилей и гараж для пяти авто, гостевой дом (220 кв. м), банный комплекс с бильярдом, кухней и обеденной зоной, тремя спальнями (240 кв. м) и зона барбекю (112 кв. м), винный погреб (40 кв. м)», — сообщает риелтор.