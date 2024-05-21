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Новые автомобили Volga впервые представлены на выставке

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Новая линейка автомобилей Volga была представлена на выставке «Цифровая индустрия промышленной России», проходящей в эти дни в Нижнем Новгороде.

Источник: Sputnik.by

Машины будут трех классов: седан Volga С40, а также кроссоверы Volga К30 и Volga К40. Их станут выпускать будут на площадке нижегородского автомобильного кластера.

На все модели установлен бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатая автоматическая коробка передач. Авто оснащены интеллектуальными системами помощи, а в мультимедийную систему интегрированы популярные российские сервисы.

Выпуск машин Volga стартует уже в текущем году, а с 2025-го — в режиме полного цикла.

Стенд на выставке посетил российский премьер Михаил Мишустин, он отметил, что машины выглядят современно. При этом глава правительства обратил внимание, что необходимо локализовать в РФ производство деталей, которые не являются технически сложными.

«У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский», — сказал он.

Мишустин уточнил, что эту деталь сделать просто, и напомнил о выпуске в особой экономической зоне «Алабуга» соответствующих композитных материалов.

экономика