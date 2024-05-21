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Глава Новороссийска подверг критике работу УК и заявил об ужесточении контроля

Глава Новороссийска Андрей Кравченко раскритиковал работу управляющих компаний города. Как сообщает пресс-служба мэрии, он заявил, что недобросовестные компании должны уйти с рынка.

«Максимально жестко будем действовать в случае неисполнения своих обязанностей. Пришли зарабатывать деньги — делайте это достойно. Чтобы, в первую очередь, жители были довольны. А если нет — лучше уйдите с этого рынка и дайте добросовестным управляющим компаниям работать».

отметил господин Кравченко

В ходе аппаратного совещания глава города подчеркнул, что «хватит разговоров, диалогов, общения и предупреждений». Он заявил, что все управляющие компании, работающие исключительно ради получения прибыли, должны прекратить свою деятельность.

В связи с неудовлетворительной работой УК господин Кравченко поручил обновлять их рейтинг ежемесячно. Приоритетной задачей он назвал выстраивание максимально прозрачного взаимодействия между УК и жителями.

ЖКХ