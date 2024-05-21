Глава Новороссийска подверг критике работу УК и заявил об ужесточении контроля

«Максимально жестко будем действовать в случае неисполнения своих обязанностей. Пришли зарабатывать деньги — делайте это достойно. Чтобы, в первую очередь, жители были довольны. А если нет — лучше уйдите с этого рынка и дайте добросовестным управляющим компаниям работать».