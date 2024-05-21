В Новосибирской области начали создавать новые грузовые беспилотники

Наш регион сосредоточится на разработке и производстве средних и тяжёлых БПЛА. Внимание также будет уделяться испытаниям, сертификации, разработке приборов и мониторингу полётов. Проект по созданию центра БАС одобрен на заседании правительства Новосибирской области — по распоряжению губернатора Андрея Травникова в регионе создаётся единый оператор. Его сотрудники будут координировать работу научных организаций, производителей и образовательных учреждений, а также курировать проекты в сфере беспилотных технологий в регионе.