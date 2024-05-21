В Новосибирской области начали создавать новые грузовые беспилотники

В Новосибирской области разработали универсальный беспилотник самолётного типа «САРМА». Его создали инженеры НГТУ НЭТИ в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты», передаёт пресс-служба регионального правительства. Летательный аппарат предназначен для агротехнических работ, доставки грузов и долговременного мониторинга. Также он способен поднимать грузы до 100 килограммов, а дальность его полёта составляет более тысячи километров.
Во вторник, 21 мая, в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ состоялась презентация беспилотного летательного аппарата. Мероприятие посетил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
По словам министра, НГТУ НЭТИ станет одним из ключевых центров развития беспилотных авиационных систем (БАС) в регионе. Университет будет заниматься как фундаментальными исследованиями, так и прикладными разработками в этой области.
«Особенно приятно, что вуз самостоятельно создаёт модели БПЛА с принципиально новыми для отрасли характеристиками. Мы надеемся, что в ближайшее время мы увидим эту машину в воздухе. И она покажет себя на все 100%», — сказал Васильев.
Заместитель губернатора Ирина Мануйлова отметила, что Новосибирская область активно включилась в реализацию национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Создание научно-производственного центра БАС позволит региону стать одним из российских центров в этой перспективной отрасли.
Наш регион сосредоточится на разработке и производстве средних и тяжёлых БПЛА. Внимание также будет уделяться испытаниям, сертификации, разработке приборов и мониторингу полётов. Проект по созданию центра БАС одобрен на заседании правительства Новосибирской области — по распоряжению губернатора Андрея Травникова в регионе создаётся единый оператор. Его сотрудники будут координировать работу научных организаций, производителей и образовательных учреждений, а также курировать проекты в сфере беспилотных технологий в регионе.
«В реализации проекта примут участие ведущие авиационные производственные предприятия и образовательные учреждения региона. Среди них — Новосибирский государственный технический университет НЭТИ и Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина. В НГТУ НЭТИ при поддержке правительства региона планируется сформировать передовую инженерную школу, которая будет готовить элитные кадры для авиастроительной отрасли. Для этого у вуза есть необходимые лаборатории, дизайн-центр и образовательные программы», — отметила Мануйлова.
У разработанного инженерами НГТУ НЭТИ беспилотника волнистый профиль крыла. Это конструкционное свойство повышает безопасность эксплуатации воздушного судна и улучшает его взлётно-посадочные характеристики. Необычная форма крыла потребовала новых технологических решений. Взяв за основу конструкцию птичьего крыла, инженеры разработали жёсткий каркас из алюминиевых сплавов, обтянутый менее прочной, но более податливой обшивкой из пластика. Конструкция крыла и фюзеляжа позволяет устанавливать на БПЛА различное оборудование для распыления или посева. Мощный генератор обеспечивает автономное электропитание всех систем. Главное преимущество беспилотника — высокая энергоэффективность.
В разработке нового грузового беспилотника приняли участие специалисты нескольких факультетов НГТУ НЭТИ. Объединить усилия учёных позволила программа «Приоритет 2030». В конструкции крыла использованы запатентованные решения Института теоретической и прикладной механики СО РАН.