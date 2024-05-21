Кипит работа. В 2024 году на девяти объектах Омска заменят дорожное полотно

Работа кипит и на Омской, ремонтируемый участок протяжённый (более 4 км) и трудозатратный. Здесь с 2023 года идёт комплексный ремонт. Большая его часть завершена. Подрядная организация занимается не только асфальтированием улицы, но и обустройством тротуаров, заменой остановочных павильонов, ливневых канализаций.