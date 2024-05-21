Кипит работа. В 2024 году на девяти объектах Омска заменят дорожное полотно

Подробности в материале omsk.aif.ru.
Комплексный ремонт.
С апреля на улицах Омска начались работы по ремонту дорог, ставших участниками нацпроекта, и ведутся они круглосуточно, на некоторых объектах — с опережением графика. Сдача в эксплуатацию запланирована на 1 августа 2024 года.
С подрядчиком на участке ул. Гусарова контракт заключён на сумму 70 млн руб. Компания заменила асфальт на площади более 15 тыс. кв. м, оборудованы парковки и проезды. Сегодня дорожные рабочие заняты установкой бордюрного камня и укладкой тротуарной плитки.
Работать стараются в ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта.
Работа кипит и на Омской, ремонтируемый участок протяжённый (более 4 км) и трудозатратный. Здесь с 2023 года идёт комплексный ремонт. Большая его часть завершена. Подрядная организация занимается не только асфальтированием улицы, но и обустройством тротуаров, заменой остановочных павильонов, ливневых канализаций.
Качество гарантировано.
Качество и сроки работ ежедневно проверяют представители строительного контроля. Если у членов комиссии возникают замечания, подрядчик оперативно их устраняет. После завершения ремонта на всех преобразившихся благодаря нацпроекту улицах проведут итоговое обследование.
Отремонтированные дороги по гарантийному сроку должны отслужить не меньше четырёх лет. Любые нарушения стандарта качества подрядчик устраняет за собственный счёт, в противном случае его ждёт штраф.
«В июне определим подрядчиков для ремонта дорог по нацпроекту на следующий год. В список вошли улицы: 7-я Северная, Воровского, Герцена, Заозёрная, Ленина (от ул. Интернациональной до Ленинградской площади). На эти цели выделено более 786 млн руб.», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.