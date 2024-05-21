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Гордума Екатеринбурга изменила правила размещения киосков

Депутаты ввели коэффициенты и взносы за размещение ларьков в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

Дума Екатеринбурга изменила правила размещение уличных киосков Депутаты ввели коэффициенты и взносы за установку ларьков. Также теперь запрещено передавать объекты в субаренду.

Документ поддержали 26 депутатов. Двое воздержались, столько же не голосовали, один оказался против. После внесения изменений, плата за размещение киосков увеличится в два-три раза.

— Учитывая проведенный анализ рынка аренды недвижимого имущества, итоговая цена будет соответствовать рынку, а в некоторых случаях будет даже ниже рынка, — отметил директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Максим Чаплыгин.

Депутаты также добавили, что Екатеринбург обеспечен площадями нестационарных торговых объектов (НТО). В схему включено больше 1,8 тысяч мест. Около 550 мест размещаются в квартирных домах, торговых центрах или на частных участках.