Каникулы-2024. Куйвашев направил 3 млрд на организацию детского отдыха

Готовность № 1.
Летом этого года порядка 200 тысяч уральских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях. Первые гости заедут в учреждения уже 1 июня. «Все ремонтные работы и подготовительные мероприятия, связанные с обеспечением безопасности, планируется завершить в детских лагерях не позднее 25 мая, — сообщил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. — Родители, самостоятельно купившие путёвки, смогут обратиться в органы соцзащиты за компенсацией их стоимости. Это касается в том числе отдыха в частных детских лагерях, которые есть в областном реестре».
Сеть оздоровительных организаций Среднего Урала является на сегодняшний день одной из крупнейших в России. На старте летних каникул в регионе будут работать 1 302 организации отдыха. Это загородные лагеря и городские лагеря дневного пребывания, санатории, лагеря труда и отдыха и другие виды учреждений. В частности, за городом смогут отдохнуть порядка 70 тысяч детей.
Профильные смены.
Стоит отметить, что летняя оздоровительная кампания предполагает масштабную образовательную и воспитательную составляющую. Во всех детских лагерях будут проводиться профильные смены и тематические мероприятия. Они будут организованы совместно с Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых». Соответствующую подготовку уже прошли порядка 18 тысяч педагогов.
По традиции нынешним летом будет реализован социальный проект «Поезд здоровья», который уже более 10 лет развивается в Свердловской области при поддержке главы региона. В 2024 году отдохнуть в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» на берегу Чёрного моря смогут свыше 4 тысяч ребят. Среди них дети участников СВО и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, победители и призёры олимпиад, конкурсов и фестивалей.
Кроме того, порядка тысячи уральских школьников проведут каникулы в детских центрах «Артек», «Океан», «Смена», «Орлёнок» и «Алые паруса».
«Детские» темы.
Стоит отметить, что нынешним летом Свердловская область станет местом проведения форума уральской молодёжи «УТРО». Он пройдёт с 22 по 28 июня на площадке кампуса Уральского федерального университета. В прошлом году губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обсудили с участниками формат его проведения. Тогда в числе важных тем молодые люди назвали семейные ценности и механизмы поддержки молодых специалистов.
Планируется, что форум 2024 года соберёт более тысячи человек в возрасте от 16 до 35 лет из шести регионов УрФО: работающую молодёжь, студентов и школьников. Основная тема образовательной программы — «Урал профессиональный». Каждый субъект РФ подготовит свою часть программы. Уже известно, что Свердловская область будет представлять промышленность.
Ранее волонтёры подали 411 заявок на участие в форуме. Конкурс среди добровольцев составил пять человек на место. Они будут помогать на спортивных состязаниях и образовательных акциях, встречать и провожать спикеров и гостей, консультировать участников. Для ребят, которые успешно пройдут обучение, подготовят комфортное размещение на территории кампуса. На время всего фестиваля их обеспечат питанием и всем необходимым.
«Добровольцы пройдут несколько видов обучения, — рассказала директор центра “Волонтёры Урала” Анастасия Бондарева. — Это знакомство с мероприятием и его особенностями, изучение кампуса, основных локаций, специфики взаимодействия с участниками и многое другое… “.