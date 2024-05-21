Каникулы-2024. Куйвашев направил 3 млрд на организацию детского отдыха

Летом этого года порядка 200 тысяч уральских школьников отдохнут в оздоровительных лагерях и санаториях. Первые гости заедут в учреждения уже 1 июня. «Все ремонтные работы и подготовительные мероприятия, связанные с обеспечением безопасности, планируется завершить в детских лагерях не позднее 25 мая, — сообщил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. — Родители, самостоятельно купившие путёвки, смогут обратиться в органы соцзащиты за компенсацией их стоимости. Это касается в том числе отдыха в частных детских лагерях, которые есть в областном реестре».