В Новосибирске строительство участка Восточного обхода оценили в 22 млрд

В Новосибирске строительство нового участка Восточного обхода оценили в 22 млрд рублей.
Ход работ обсудили депутаты Законодательного собрания. Длина всей трассы в будущем составит 84 километра. На данный момент в регионе реализуется первый этап, протяженность которого составляет 20 километров. На него выделили 4 млрд 434 млн рублей.
Протяженность трассы в рамках второго этапа проекта составит около 15 километров. На строительство потребуется 22 млрд. Подрядчик может приступить к работам в 2026 году.
Восточный обход начали строить еще в 2013 году.
Напомним, что в Новосибирске разморозили финансирование на возведение четвертого моста через Обь. Сдачу объекта перенесли на конец 2025 года.