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В Новосибирске строительство участка Восточного обхода оценили в 22 млрд

Работы могут начать в 2026 году.

В Новосибирске строительство нового участка Восточного обхода оценили в 22 млрд рублей.

Ход работ обсудили депутаты Законодательного собрания. Длина всей трассы в будущем составит 84 километра. На данный момент в регионе реализуется первый этап, протяженность которого составляет 20 километров. На него выделили 4 млрд 434 млн рублей.

Протяженность трассы в рамках второго этапа проекта составит около 15 километров. На строительство потребуется 22 млрд. Подрядчик может приступить к работам в 2026 году.

Восточный обход начали строить еще в 2013 году.

Напомним, что в Новосибирске разморозили финансирование на возведение четвертого моста через Обь. Сдачу объекта перенесли на конец 2025 года.