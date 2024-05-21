На Кубани появятся 11 новых индустриальных парков и 7 промтехпарков

На Кубани действует система мер государственной поддержки создания и развития новых промышленных площадок. Инвесторам компенсируется часть затрат на создание объектов инфраструктуры, введены льготы по налогам на имущество и прибыль, а также по земельному налогу. До половины затрат на аренду земли и производственных площадей в границах промпарков и промтехнопарков резидентам возвращается за счет средств краевого бюджета. Фонд развития промышленности Краснодарского края предоставляет льготные займы в проектах развития промышленной инфраструктуры. В минувшем году на поддержку управляющих компаний и резидентов промпарков из бюджета было выделено 270 млн руб., сообщает пресс-служба краевой администрации.