Музейный комплекс с концертным залом построят в центре Москвы

На первом этаже создадут входные группы музейной и офисной части, зал для размещения временных экспозиций, а также кафе, магазин книг и сувениров. На пятом этаже расположат залы для постоянной экспозиции. Они соседствуют с концертным залом, лекториями, конференц-залом, артистическими и техническими помещениями, пространствами для временных выставок.