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Работы на Чусовском мосту возобновятся осенью 2024 года

Строительные работы на Чусовском мосту возобновятся в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает портал «В курсе» со ссылкой на краевого вице-премьера Андрея Алякринского, заявившего об этом на заседании инфраструктурного комитета заксобрания. Подрядчики выйдут как новую очередь Чусовского моста, так и на старый мост.

Источник: Коммерсантъ

Генподрядчиком строительства Чусовского моста выступает АО «Стройтрансгаз» (СТГ). В 2022 году субподрядчик ООО «Трест Запсибгидрострой» (ЗСГС) выполнил основной объем работ по строительству нового моста через Чусовую. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого перехода. Однако работы так и не стартовали. Причиной стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС».

В начале лета 2023 года СТГ прекратил сотрудничество с этой компанией и подписал договор на выполнение работ с одной из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).