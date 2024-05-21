Работы на Чусовском мосту возобновятся осенью 2024 года

Строительные работы на Чусовском мосту возобновятся в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает портал «В курсе» со ссылкой на краевого вице-премьера Андрея Алякринского, заявившего об этом на заседании инфраструктурного комитета заксобрания. Подрядчики выйдут как новую очередь Чусовского моста, так и на старый мост.