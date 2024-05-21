Работы на Чусовском мосту возобновятся осенью 2024 года

Генподрядчиком строительства Чусовского моста выступает АО «Стройтрансгаз» (СТГ). В 2022 году субподрядчик ООО «Трест Запсибгидрострой» (ЗСГС) выполнил основной объем работ по строительству нового моста через Чусовую. В январе 2023 года СТГ должен был приступить к ремонту старого перехода. Однако работы так и не стартовали. Причиной стали внутренние споры между «Стройтрансгазом» и «Трестом ЗСГС».
В начале лета 2023 года СТГ прекратил сотрудничество с этой компанией и подписал договор на выполнение работ с одной из своих дочерних подрядных организаций — ООО «Дорожно-мостовое управление» (ДМУ).