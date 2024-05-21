В августе суда на подводных крыльях запустят из Ростова в Таганрог

Судно «Валдай-45» построено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева в 2023 году. Его вместимость — 45 человек, а сам путь в Азов занимает 40 минут. Стоимость поездки из донской столицы в Таганрог пока не озвучивается.