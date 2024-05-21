В августе суда на подводных крыльях запустят из Ростова в Таганрог

В августе 2024 года суда на подводных крыльях «Валдай» запустят из Ростова в Таганрог. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на слова генерального директора судоходной компании «Дон» Германа Лопаткина.
Пока такие суда ходят только между Ростовом и Азовом. Сначала стоимость проезда стоила 250 рублей, позже её повысили до 400−1300 рублей в зависимости от дня недели и места.
Судно «Валдай-45» построено Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева в 2023 году. Его вместимость — 45 человек, а сам путь в Азов занимает 40 минут. Стоимость поездки из донской столицы в Таганрог пока не озвучивается.
СПК «Дон» была создана для управления судами и причалами в 2023 году. Ранее было протестировано другое направление.