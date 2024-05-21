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Доллар стал дешевле после торгов во вторник

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару США на торгах во вторник, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Источник: Reuters

Доллар подешевел на 1,35 копейки — такое резкое падение курса американской валюты наблюдалось последний раз в начале мая. К концу торгов стоимость одного доллара на бирже составляла 3,2086 белорусских рубля. Отметим, что за этот месяц американская валюта потеряла в стоимости 4,6 копейки.

Российский рубль в свою очередь существенно укрепился на сегодняшних торгах. Валюта РФ подорожала на 2,4 копейки — до 3,531 белорусских рубля за одну сотню.

В рост пошел и китайский юань. Валюта Поднебесной во вторник стала дороже почти на копейку. Стоимость 10 юаней в данный момент — 4,4041 белорусских рубля.

Евро во вторник не торговался. Накануне в понедельник его цена опустилась до 3,475 белорусских рубля.

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