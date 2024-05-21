Доллар стал дешевле после торгов во вторник

Доллар подешевел на 1,35 копейки — такое резкое падение курса американской валюты наблюдалось последний раз в начале мая. К концу торгов стоимость одного доллара на бирже составляла 3,2086 белорусских рубля. Отметим, что за этот месяц американская валюта потеряла в стоимости 4,6 копейки.