Доллар стал дешевле после торгов во вторник

Доллар подешевел на 1,35 копейки — такое резкое падение курса американской валюты наблюдалось последний раз в начале мая. К концу торгов стоимость одного доллара на бирже составляла 3,2086 белорусских рубля. Отметим, что за этот месяц американская валюта потеряла в стоимости 4,6 копейки.
Российский рубль в свою очередь существенно укрепился на сегодняшних торгах. Валюта РФ подорожала на 2,4 копейки — до 3,531 белорусских рубля за одну сотню.
В рост пошел и китайский юань. Валюта Поднебесной во вторник стала дороже почти на копейку. Стоимость 10 юаней в данный момент — 4,4041 белорусских рубля.
Евро во вторник не торговался. Накануне в понедельник его цена опустилась до 3,475 белорусских рубля.