В Пермь поступят «умные автобусы» с системой контроля усталости водителя

В департаменте транспорта Перми пояснили, что возможность оплачивать проезд через мобильное приложение и QR код в общественном транспорте города благодаря цифровым решениям появилась с 1 декабря 2023 года. Они используют геолокацию пассажиров, которая передается по технологиям Bluetooth Low Energy, GPS/ГЛОНАСС.