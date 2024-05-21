В Пермь поступят «умные автобусы» с системой контроля усталости водителя

В Нижнем Новгороде во время выставки цифровых технологий ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России) представили новый «умный автобус». Экспонат для общественного транспорта Перми оборудовала новыми цифровыми сервисами одна из известных телекоммуникационных компаний страны.
Новинкой стали системы контроля внимания и усталости водителя, а также мобильный комплекс фото-и видеофиксации. По мнению разработчиков, они направлены на повышение безопасности городской и транспортной инфраструктуры.
С помощью цифровых сервисов пассажиры получат возможность бесконтактно оплачивать проезд, ориентироваться по маршруту с помощью голосового и визуального информирования. Новый уровень сервиса за счет системы визуального контроля позволит следить за состоянием автобуса и поведением водителя.
«Умный автобус» также оборудован комплексной системой учета пассажиропотока на основе вычислительного блока со встроенными видеокамерами. Подсчет пассажиров происходит за счет нейросетевой видеоаналитики, что дает сервису высокую точность.
В департаменте транспорта Перми пояснили, что возможность оплачивать проезд через мобильное приложение и QR код в общественном транспорте города благодаря цифровым решениям появилась с 1 декабря 2023 года. Они используют геолокацию пассажиров, которая передается по технологиям Bluetooth Low Energy, GPS/ГЛОНАСС.
«Сервис обеспечивает определение маршрута, смену пассажиром транспортного средства на основе информации о местоположении его смартфона, а также проведение безналичной оплаты, исходя из конечного маршрута и получения электронного чека», — напомнили в городском ведомстве.
«Умным» станет один из низкопольных автобусов НЕФАЗ. По улицам Перми уже колесит 145 экологичных автобусов этой марки.
«Умный автобус» создают по заказу МУП «Пермгорэлектротранс».