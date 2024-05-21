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В Новосибирске открыли IT-хаб VK

Компания будет привлекать к работе местных специалистов.

Источник: Reuters

В Новосибирске открыли IT-хаб крупной российской компании VK.

Он находится в коворкинге «Практик». Сейчас на площадке работают больше 100 специалистов. В планах VK — создавать новые позиции в компании и привлекать местных сотрудников.

«Открытие хаба состоялось в рамках программы VK по развитию IT-сообщества в регионах с высоким научно-техническим потенциалом», — указали в компании.

VK заинтересована в разработчках уровня уровня middle+ и senior.

Напомним, что в 2023 году хабы открыли в Казани и Минске.