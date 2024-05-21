В Челябинске с 1 июля плата за содержание жилья увеличится на 5,5%

Увеличение тарифа за содержание жилого фонда коснётся трёх категорий, к которым относятся наниматели муниципального жилья, собственники, не определившиеся со способом управления домом, и владельцы помещений, которые не приняли решение об установлении платы.
— Принятие этого решения не запрещает собственникам многоквартирных домов устанавливать плату за содержание жилого помещения на общем собрании собственников, — отметил во время выступления на заседании вице-мэр Александр Астахов.
Он также добавил, что последний раз индексация проводилась более полутора лет назад, а текущая соответствует среднегодовому индексу потребительских цен для услуг ЖКХ.
Сейчас плата в зависимости от категории дома составляет примерно от 22 до 28 рублей за квадратный метр. В числовом выражении индексация на 5,5% составит примерно от 90 копеек до 1,5 рублей за квадратный метр. Такие цены установятся с 1 июля 2024 года.
Также с 1 июля в Челябинской области подорожают коммунальные услуги. Новые тарифы утвердило Министерство тарифного регулирования и энергетики региона. Жителям региона придётся больше платить за электричество, отопление, холодное и горячее водоснабжение. Вырастут расценки и на водоотведение, газ и вывоз мусора. Общий рост коммунальных платежей не должен превышать 11,2%. Сколько придётся платить за услуги по новым тарифам, читайте в материале «Пчелы».
А с начала 2024 года в Челябинске на 60 копеек за квадратный метр выросла плата за капитальный ремонт. С чем связано повышение, каким ремонтным работам уделят особое внимание в этом году и как накажут неплательщиков, рассказали эксперты.