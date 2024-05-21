В Челябинске с 1 июля плата за содержание жилья увеличится на 5,5%

Также с 1 июля в Челябинской области подорожают коммунальные услуги. Новые тарифы утвердило Министерство тарифного регулирования и энергетики региона. Жителям региона придётся больше платить за электричество, отопление, холодное и горячее водоснабжение. Вырастут расценки и на водоотведение, газ и вывоз мусора. Общий рост коммунальных платежей не должен превышать 11,2%. Сколько придётся платить за услуги по новым тарифам, читайте в материале «Пчелы».