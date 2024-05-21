В Анапе построят мусоросортировочный комплекс за 4 млрд рублей

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026—2027 годах. В состав комплекса войдут два участка — один мощностью компостирования не менее 110 тыс. т в год и не более 120 тыс. т в год. Мощность второго объекта для размещения непригодных для обработки отходов составит не более 250 тыс. т в год.