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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство картодрома

Комплекс появится в Кировском районе.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство картодрома в Кировском районе.

Соответствующая информация опубликована на муниципальном портале. Разрешение получила компания ООО «Формула-1». Речь идет о едином недвижимом комплексе, который будет состоять из спортивного клуба для занятий и картодрома.

Выданное властям разрешение действует до 25 сентября 2024 года. Земельный участок расположен на улице Петухова. Его площадь составляет 58,3 квадратных метра. Территория предназначена для спортивных объектов.

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