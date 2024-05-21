В Пермском крае планируют увеличить взносы на капремонт

Министерство ЖКХ Пермского края рассматривает возможность увеличения взносов в Фонд капитального ремонта. Об этом заявил глава ведомства Артем Балахнин на заседании комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры, пишет телеграм-канал краевого парламента. На сколько и в какие сроки намерены повысить размер взносов, министр не уточнил.
Специалисты считают, что при увеличении минимального размера взносов на капремонт количество проводимых работ в год увеличится. Это позволит выполнять капремонт многоквартирных домов опережающими темпами. Окончательное решение о повышении платежей будет основываться на экспертных оценках и нормах федерального законодательства.
В министерстве ЖКХ и благоустройства отметили, что в этом году на территории Прикамья планируется обновить около 400 объектов общей площадью 1,6 млн кв. метров. Благодаря этому условия проживания улучшатся у более 50 тыс. жителей региона.