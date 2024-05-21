Белозёров рассказал о ВСМ из Москвы в Нижний Новгород

Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД», председатель ИЦК «Железнодорожный транспорт и логистика» Олег Белозёров рассказал о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Нижний Новгород. Он выступил в ходе пленарной сессии на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (18+) в Нижнем Новгороде.
«ВСМ в Нижний Новгород планировалась, и проект у нас есть, и поручение президента сейчас есть, и мы обязательно это реализуем».
Кроме того, в ходе (заседания «Технологическая независимость промышленной России» 12+) он рассказал, что при обсуждении бюджетов максимальное количество закладывается на «цифру».
«С 2022 года РЖД не закупает зарубежное программное обеспечение», — добавил гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.
Напомним, новые автомобили Volga представлены на «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде.