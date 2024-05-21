Движение по новому мосту через Волгу запустят в ближайшие месяцы

«Финальная стадия работ идет по всей трассе. И здесь, на мосту через Волгу, если в прошлый раз мы фиксировали стыковку мостового перехода, соединяющего правый и левый берег, могли только подняться на мост пешком, а потом проехать, то сейчас готовы заезды на мост. Стадия готовности трассы и моста в целом уже вплотную приближается к 98%. Это дает нам уверенность в том, что не только в нормативные сроки в текущем году мы запустим движение по мостовому переходу через Волгу здесь, на самарской земле, но и сделаем это гораздо раньше. Мы находимся не просто на финишной прямой, а уже на самом финише», — подчеркнул губернатор.