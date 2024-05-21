Мосты на Волжской ГЭС получат охрану от террористов

«Обеспечение защиты от актов незаконного вмешательства, а также антитеррористическая защищенность объектов», — указана цель закупки в сопроводительных документах.
Охранять придется мост над монтажной площадкой мостового перехода, мост над плотиной, мост над водосливной плотиной мостового перехода и над шлюзами. Это будут круглосуточные посты, наемникам в том числе надо будет следить за спокойствием водной глади Волги. И патрулировать на машинах охранную зону.
Ранее сообщалось, что на мосту в Волгограде стали досматривать сумки.