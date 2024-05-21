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Мосты на Волжской ГЭС получат охрану от террористов

ВОЛГОГРАД, 21 мая, ФедералПресс. Правительство Волгоградской области объявило тендер на организацию охранного поста на мосту к Волжской ГЭС. Стоимость контракта составляет 10 млн рублей.

«Обеспечение защиты от актов незаконного вмешательства, а также антитеррористическая защищенность объектов», — указана цель закупки в сопроводительных документах.

Охранять придется мост над монтажной площадкой мостового перехода, мост над плотиной, мост над водосливной плотиной мостового перехода и над шлюзами. Это будут круглосуточные посты, наемникам в том числе надо будет следить за спокойствием водной глади Волги. И патрулировать на машинах охранную зону.

Ранее сообщалось, что на мосту в Волгограде стали досматривать сумки.