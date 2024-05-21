Башкирия готова распределять сухофрукты из Узбекистана по всей России

Радий Хабиров рассказал в своём телеграм-канале, что один из них — открытие в Уфе торгового дома, в котором будет продаваться текстиль производства Наманганской области.
«У нас есть опыт подобной работы с белорусским “Коминтерном”, уверен, качественная одежда из Узбекистана станет не менее востребованной, — сказал Радий Хабиров. — Планируем развивать сотрудничество и в сельском хозяйстве. Сегодня мы обсудили возможности импорта плодоовощной продукции, сухофруктов из Наманганской области. Наша республика готова стать хабом, через который сухофрукты из Узбекистана поставлялись бы по всей России. Кроме того, мы предлагаем инвесторам в сфере АПК реализовывать проекты на территории Башкортостана».
Радий Хабиров отметил, что во время визита делегации Башкирии в Узбекистан переговоры с Шавкатом Шокирджановичем будут продолжены, которые обернутся реальным ростом товарооборота.
Добавим, вчера Радий Хабиров провёл рабочую встречу с делегацией Узбекистана во главе с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым. На ней обсуждались вопросы укрепления сотрудничества с зарубежными партнёрами и формирование дорожной карты международного сотрудничества, сообщало информагентство «Башинформ».