Башкирия готова распределять сухофрукты из Узбекистана по всей России

«У нас есть опыт подобной работы с белорусским “Коминтерном”, уверен, качественная одежда из Узбекистана станет не менее востребованной, — сказал Радий Хабиров. — Планируем развивать сотрудничество и в сельском хозяйстве. Сегодня мы обсудили возможности импорта плодоовощной продукции, сухофруктов из Наманганской области. Наша республика готова стать хабом, через который сухофрукты из Узбекистана поставлялись бы по всей России. Кроме того, мы предлагаем инвесторам в сфере АПК реализовывать проекты на территории Башкортостана».