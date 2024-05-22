В Омске за 50 миллионов продают коттедж с пятью комнатами и бассейном

В доме пять больших комнат, кухня и кладовая. Автор объявления отмечает, что на втором этаже расположились три большие спальни, а на первом — одна маленькая спальня. Также на первом этаже расположены большой зал с камином и кухня. В доме три санузла — два на втором этаже и один на первом. Во всем доме подогрев полов. Также имеется балкон.