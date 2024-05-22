Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за 50 миллионов продают коттедж с пятью комнатами и бассейном

Площадь участка — 17 соток.

Источник: Om1.ru

В посёлке Черёмушки выставили на продажу двухэтажный коттедж общей площадью в 505 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте объявлений «Авито». Дом расположен на участке в 17 соток, также на земле есть гараж на 2 машины, в нём двое ворот. Примечательно, что в подвале дома имеются недостроенные бассейн и баня.

В доме пять больших комнат, кухня и кладовая. Автор объявления отмечает, что на втором этаже расположились три большие спальни, а на первом — одна маленькая спальня. Также на первом этаже расположены большой зал с камином и кухня. В доме три санузла — два на втором этаже и один на первом. Во всем доме подогрев полов. Также имеется балкон.

Собственник у дома один с момента постройки, а земля находится в собственности. Стоимость объекта составляет 50 млн рублей.

недвижимость