В Омске за 50 миллионов продают коттедж с пятью комнатами и бассейном

В посёлке Черёмушки выставили на продажу двухэтажный коттедж общей площадью в 505 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте объявлений «Авито». Дом расположен на участке в 17 соток, также на земле есть гараж на 2 машины, в нём двое ворот. Примечательно, что в подвале дома имеются недостроенные бассейн и баня.
В доме пять больших комнат, кухня и кладовая. Автор объявления отмечает, что на втором этаже расположились три большие спальни, а на первом — одна маленькая спальня. Также на первом этаже расположены большой зал с камином и кухня. В доме три санузла — два на втором этаже и один на первом. Во всем доме подогрев полов. Также имеется балкон.
Собственник у дома один с момента постройки, а земля находится в собственности. Стоимость объекта составляет 50 млн рублей.